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В 2022 году стартуют мероприятия по расчистке реки Сызранка в центре города

13 июля 2022 12:59
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В 2022 году стартуют мероприятия по расчистке реки Сызранка в центре города

Сызрань часто называют «Волжской Венецией» из-за обилия мостов и малых рек, протекающих на территории третьего по величине города региона.

Местные жители трепетно относятся к их состоянию. Весной специалисты ЦУР Самарской области фиксировали десятки сообщений в соцсетях - местные активисты били тревогу по поводу состояния сызранских водоемов. И если мусор на берегу реки Крымза муниципалитету удалось вывезти своими силами, то расчистка акватории малых рек потребовала поддержки из вышестоящих бюджетов. После благоустройства в Сызрани шикарной набережной жители по-новому взглянули и на реку Сызранка, понимая, что водоем нужно срочно чистить, иначе любоваться просторами и кататься на катамаранах скоро будет негде.

Житель Сызрани Сергей Кувшинов написал в официальном аккаунте губернатора: «Дмитрий Игоревич, очень рад, как житель губернии, что внутренний туризм растёт! Наша губерния красива! Сызрань тоже туристический купеческий город с богатой историей. В концепции развития города есть планы по расчистке русла реки Волга до причальной стенки Сызранского порта, расчистка русел малых рек Сызранка, Крымза, Кубра от камыша и другой растительности. Прошу у Вас помощи в осуществлении данных планов в ближайшие годы! Мы, жители Сызрани, очень надеемся увидеть многопалубные пассажирские теплоходы в нашем Сызранском порту!»

Обращение не было оставлено без внимания, региональное правительство провело работу по включению объектов в национальный проект «Экология», и уже в этом году стартуют мероприятия по расчистке реки Сызранка в центре города. Минприроды Самарской области и Федеральное агентство водных ресурсов подтвердили выделение финансирования.

На расчистку Саратовского водохранилища в районе набережной Сызранского Кремля, в месте впадения реки Крымза в реку Сызранка (Ильинский мост) выделено 211,5 млн. Участок ограничен двумя мостами – железнодорожным и автомобильным. Протяженность расчистки составит 1,59 км. На расчистку второго участка, протяженностью 1.8 км. от плотины Сызранского гидроузла до водно-гребной базы выделено финансирование в размере 255 млн. руб. Работы планируется начать в августе-октябре 2022 года и завершить в 2024 году.

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