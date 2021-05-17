В 2021 году 50 самарских дворов благоустроят

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В 2021 году в Самаре благоустроят 50 дворов во всех районах города в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались.

Так, к примеру, в Промышленном районе планируется обновить 11 дворовых территорий - у домов на Московском шоссе, 151, на ул. Краснодонской, 35 и т.д. В Кировском районе это будут дворы у дома №52 на Республиканской, дома №131 по ул. Победы и т.д. В Октябрьском и Куйбышевском районах приведут в порядок по три двора. Работы пройдут и в других внутригородских районах.

Сейчас ремонт идет на улице Победы, 131-137. Там появятся новые пешеходные дорожки и проезды с новым покрытием, детский игровой комплекс, а также спортплощадка с турниками и теннисным столом. Благоустройство должно завершиться в середине августа, но подрядчик уже опережает график.

Напомним, в 2020 году в Самаре также отремонтировали 50 дворах по проекту.