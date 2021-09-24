Уровень газификации в Самарской области один из высоких в России

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В пятницу, 24 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель начальника Контрольного управления Президента России Валентин Летуновский провели совещание по вопросам продолжения последовательной газификации региона.

«Сегодня мы проводим совещание по исполнению поручения Президента России Владимира Владимировича Путина по созданию социально ориентированной модели газификации регионов страны. Я хочу поблагодарить заместителя начальника контрольного управления Президента РФ Валентина Васильевича Летуновского за участие в сегодняшнем обсуждении. Уверен, мы найдем эффективные, оперативные решения, которые позволят нам справиться с поставленной задачей», – отметил в начале совещания Глава региона.

В своем послании глава государства особо подчеркнул, что в фокусе внимания властей должны быть насущные, повседневные заботы граждан, и поддержал инициативу по обеспечению бесплатного проведения газа непосредственно до границы земельного участка в населенных пунктах. В соответствии с поручением Президента были внесены изменения в федеральный закон о газификации.

В рамках поручения Президента Правительство России утвердило специальную дорожную карту. Она предполагает, что к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет, и граждане получат возможность подключения к сетям.

При этом, стоит задача уже до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения обеспечить подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.

В соответствии с новыми правилами определены сроки подведения газопровода в газифицированных населенных пунктах к границам участков собственников. Они варьируются от 30 дней до 1 года – в зависимости от технических особенностей расположения участков относительно существующих сетей.

В настоящее время уровень газификации Самарской области составляет более 94% и является одним из самых высоких в стране.

«Поставлена задача скорейшего внедрения на территории Самарской области модели социальной газификации. Наш регион в силу своих географических особенностей, проведённой системной работы обладает высочайшим уровнем газификации. Совершенно очевидно, что мы должны занять лидирующие позиции в стране по реализации поручения Президента, – акцентировал Дмитрий Азаров. – При нашем уровне газификации, при компактности территорий мы обязаны быть здесь лидерами. А где-то – пойти по реализации пилотного проекта, показывая и отрабатывая путь для других регионов».

По инициативе губернатора будет оказана поддержка по газификации домов малоимущим семьям, в том числе на установку необходимого оборудования. На эти цели из областного бюджета уже в этом году предусмотрено порядка 20 миллионов рублей.