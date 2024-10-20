Умную спортивную площадку в Ленинском районе Самары подключат к сетям до лета 2025 года

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Модульный спортивный зал на пересечении улиц Клинической и Чернореческой в Самаре на месте бесхозного футбольного поля строится по проекту «Детский спорт» партии «Единая Россия» на федеральные средства. Он должен был заработать в конце декабря 2023 года, однако срок открытия перенесли.

Рядом с залом сооружается спортивная площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Департамент финансов Самары 18 октября 2024 года объявил торги на выполнение работ по подключению объекта «Спортивно-технологическое оборудование для создания умных спортивных площадок (Комплекс № 4 «Модульное спортивное сооружение») к сетям. Согласно документам закупки здесь предстоит проложить инженерные сети и благоустроить территорию.

К работам победитель торгов приступит с даты заключения муниципального контракта. Завершить их необходимо 31 мая 2025 года.

Стоимость контракта - 29 413 767,67 рублей.

Гарантии качества распространяются на все работы, конструктивные элементы, монтируемое и не монтируемое оборудование в течение 5 лет с момента сдачи объекта, пишет СитиТраффик.

фото: ЕР Самара