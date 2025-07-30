Участник «Школы героев» из Самарской области инициирует восстановление сельского Дома культуры

Я нашел ошибку
Главные новости:
Нужно пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом.
31 июля, 1 и 2 августа в губернии ожидается жара +30, +31 С
Тематические задания самого народного проекта открываются каждую неделю, семьи, набравшие больше всего баллов, будут участвовать в полуфинале.
В семейных аккаунтах участников конкурса «Это у нас семейное» открылось для выполнения задание от музыкального продюсера Павла Курьянова
Каждый десятый россиянин всегда оставляет чаевые
Каждый десятый россиянин всегда оставляет чаевые
Тольяттинец накинулся с ножом на женщину
Тольяттинец накинулся с ножом на женщину
Каждый третий самарец узнает о новых брендах с помощью маркетплейсов
Каждый третий самарец узнает о новых брендах с помощью маркетплейсов
Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылось задание от музыкального продюсера Павла Курьянова
Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылось задание от музыкального продюсера
Определены победители конкурсного отбора по новой программе поддержки многодетных семей и участников СВО
Определены победители конкурсного отбора по новой программе поддержки многодетных семей и участников СВО
Команда «Коши для души» из Самарской области вошла в топ-10 турнира Знание.Игра
Команда «Коши для души» из Самарской области вошла в топ-10 турнира Знание.Игра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.22
2.64
EUR 95
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День железнодорожника для детей проведут в Самаре
Самарцев приглашают на бесплатную экскурсию «Куйбышев. Победа. Память»
Смотрите фильмы в кинотеатре под открытым небом "Филин" на этой неделе
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Участник «Школы героев» из Самарской области инициирует восстановление сельского Дома культуры

30 июля 2025 11:22
120
Участник «Школы героев» из Самарской области инициирует восстановление сельского Дома культуры

Ветеран специальной военной операции, выпускник второго потока губернаторской программы «Школа героев» Артур Губайдуллин подтвердил, что истинный патриотизм рождается из любви к родному краю. Вместе с земляками он организовал масштабный концерт под открытым небом в поселке Южный Большеглушицкого района, объединив жителей всех возрастов. 

Артур Губайдуллин — не только защитник Отечества, но и активный участник социальных проектов. Программа «Школа героев», запущенная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым как продолжение президентского проекта «Время героев», помогает ветеранам воплощать в жизнь значимые инициативы. Артур Тагирович — один из тех, кто успешно применяет полученные знания на практике. 

Несмотря на то, что сегодня он проживает в Самаре, связь с малой родиной остается крепкой – здесь живут его родители и близкие. Концерт, который прошел при поддержке местных жителей, стал ярким событием для поселка. Среди гостей была и школьная учительница Артура, тепло вспоминавшая его как человека с активной жизненной позицией и лидерскими качествами. 

Глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов поблагодарил ветерана за инициативу и рассказал о предстоящей совместной работе по реконструкции местного Дома культуры. 

«Для меня «Школа героев» — это возможность продолжать служить своей великой стране, даже находясь в запасе, — поделился Артур Губайдуллин. — В 46 лет я чувствую, что еще могу быть полезным обществу. Начал с небольшого концерта в родном поселке, а впереди — новые проекты». 

Ранее, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, Артур участвовал в открытии памятника героям СВО в поселке Южный, говоря о важности сохранения исторической памяти.

Глава сельского поселения Южный Сергей Шикунов отметил, что подобные мероприятия укрепляют связь между поколениями и сохраняют память о подвигах земляков.

Фото - Информационный центр «Степные известия»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области благоустройство дворовых территорий набирает темп
30 июля 2025  12:15
В Самарской области благоустройство дворовых территорий набирает темп
129
Более 1500 человек приняли участие в XIII Молодежном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» в Самаре
30 июля 2025  12:01
Более 1500 человек приняли участие в XIII Молодежном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» в Самаре
197
Готовность жилфонда к отопительному сезону обсудили в Самаре
30 июля 2025  09:30
Готовность жилфонда к отопительному сезону обсудили в Самаре
174
Встреча состоялась на молодежном форуме «иВолга». Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся популяризации и развития науки в Самарской области.
29 июля 2025  14:24
Федорищев и Древаль: будем масштабировать просветительскую деятельность в регионе
344
Вячеслав Федорищев осмотрел ход строительства социально значимых объектов Сызрани
29 июля 2025  14:00
Вячеслав Федорищев осмотрел ход строительства социально значимых объектов Сызрани
263
Весь список