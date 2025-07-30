Участник «Школы героев» из Самарской области инициирует восстановление сельского Дома культуры

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Ветеран специальной военной операции, выпускник второго потока губернаторской программы «Школа героев» Артур Губайдуллин подтвердил, что истинный патриотизм рождается из любви к родному краю. Вместе с земляками он организовал масштабный концерт под открытым небом в поселке Южный Большеглушицкого района, объединив жителей всех возрастов.

Артур Губайдуллин — не только защитник Отечества, но и активный участник социальных проектов. Программа «Школа героев», запущенная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым как продолжение президентского проекта «Время героев», помогает ветеранам воплощать в жизнь значимые инициативы. Артур Тагирович — один из тех, кто успешно применяет полученные знания на практике.

Несмотря на то, что сегодня он проживает в Самаре, связь с малой родиной остается крепкой – здесь живут его родители и близкие. Концерт, который прошел при поддержке местных жителей, стал ярким событием для поселка. Среди гостей была и школьная учительница Артура, тепло вспоминавшая его как человека с активной жизненной позицией и лидерскими качествами.

Глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов поблагодарил ветерана за инициативу и рассказал о предстоящей совместной работе по реконструкции местного Дома культуры.

«Для меня «Школа героев» — это возможность продолжать служить своей великой стране, даже находясь в запасе, — поделился Артур Губайдуллин. — В 46 лет я чувствую, что еще могу быть полезным обществу. Начал с небольшого концерта в родном поселке, а впереди — новые проекты».

Ранее, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, Артур участвовал в открытии памятника героям СВО в поселке Южный, говоря о важности сохранения исторической памяти.

Глава сельского поселения Южный Сергей Шикунов отметил, что подобные мероприятия укрепляют связь между поколениями и сохраняют память о подвигах земляков.

Фото - Информационный центр «Степные известия»