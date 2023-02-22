Уборка трасс продолжается круглосуточно, проезд ко всем населенным пунктам Самарской области обеспечен.

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Прошедшую ночь дорожные службы ликвидировали последствия снежного циклона, который обрушился на регион с 21 на 22 февраля: в работе было задействовано 195 машин, израсходовано 919 тонн противогололедных материалов. Днем дорожные службы увеличат количество спецтехники на региональных и межмуниципальных автодорогах до 321 единицы. Уборка трасс продолжается круглосуточно, проезд ко всем населенным пунктам области обеспечен.

Накануне, 21 февраля, в связи с существенным ухудшением метеоусловий в Самарской области, ввели режим повышенной готовности.

В городе также продолжается уборка и обработка автодорог Московского, Волжского и Красноглинского шоссе, улицы Ново-Садовой и Демократической. Ночью в городе было задействовано 135 единиц техники. Утром прошла пересменка водителей снегоуборочной и специализированной техники, в данный момент на центральных магистралях в городе задействовано 79 машин.

Напомним, в связи с непогодой в Самарской области было экстренное предупреждение: 22 февраля на территории региона - сильный снег с ухудшением видимости до 500 – 1000 м. В некоторых районах наблюдаются метель и снежные заносы. Из-за сложных метеоусловий дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

ГКП «АСАДО» напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, будьте особенно внимательны на мостах и путепроводах, а также участках, где работает дорожная техника. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: +7(846) 268-41-41.