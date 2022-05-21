Уборка под мостом на улице Главной в Самаре стартовала после жалоб жителей в соцсетях.

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С начала мая система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 62 сообщения с жалобами на свалки на берегу водоемов и в лесу. Активные жители обратили внимание на стихийную свалку на берегу реки Самара.

Причем мусор кто-то упорно складывал у забора одного из муниципальных предприятий. Это сообщение специалисты Центра управления регионом Самарской области направили в департамент городского хозяйства Самары. 19 мая службы благоустройства начали работы по уборке и вывозу мусора с данного участка. Одного дня оказалось мало, работы будут продолжены, как сообщили в департаменте.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63: https://vk.com/tsur63.

