У жителей Железнодорожного района Самары изымут землю и квартиры

Власти продолжают зачищать город от ветхого и аварийного жилья. На этот раз под снос попала двухэтажка в Железнодорожном районе. Она находится по адресу Уфимская, 2а в поселке 6-й тупик. Это недалеко от улицы Промышленности и поселка Толевый.

«Шесть квартир и участок в 372 квадратных метра изымаются для муниципальных нужд, — следует из постановления, подписанного мэром Иваном Носковым. — Чиновники департамента управления имуществом должны определиться с размером возмещения и договориться с хозяевами изымаемых квадратных метров».

Для муниципальных нужд власти регулярно изымают землю по всему городу. На этих участках стоят аварийные и подлежащие сносу дома, пишет 63.ру.