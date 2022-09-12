ЦУР помог повысить надежность электроснабжение целого района Самары

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Жители Самары пожаловались в социальных сетях на аварийные деревья, растущие в опасной близости от высоковольтных проводов. Граждане сообщили, что уже обращались в администрацию своего района, но пока это не помогло решить вопрос.



«Рядом с домом по адресу ул. Стара-Загора, 299 б проходит теплотрасса, здесь же стоят высоковольтные вышки, их задевают деревья, и они искрят. Мы боимся, что будет пожар. Рядом много сухой травы».

Этот тревожный сигнал попал в систему мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент», специалисты ЦУР Самарской области направили его в областное министерство энергетики и ЖКХ с пометкой «особая важность», поскольку речь идет о безопасности жителей.

Специалисты министерства связались с ресурсоснабжающей организацией, и вопрос с опиловкой был решен в кратчайшие сроки. Энергетики обследовали территорию возле высоковольтной линии, подрезали верхушки деревьев, часть растений пришлось вырубить. Стоит отметить, что эта работа потребовала ювелирной точности, поскольку одно неверное движение и сломанная ветка могли лишить электричества несколько микрорайонов областного центра. Специалисты ПАО "Россети Волга" с задачей справились.