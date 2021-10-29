Три километра автодороги от Самары до Бугуруслана отремонтируют

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Дорогу «Самара – Бугуруслан» в муниципальном районе Похвистневский Самарской области обновят в 2022 году, сообщает RosTender.info.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области проводит открытый конкурс в электронной форме на ремонт автомобильной дороги «Самара – Бугуруслан» на участке км 158+000 – км 161+200.

Подрядчику предстоит провести работы над дорожной одеждой, пересечениями и примыканиями, искусственными сооружениями, а также укрепительные работы. Проектом также предусмотрено обновление моста через реки Суходол и Камышла. Работы завершатся в октябре 2022 года.



Заявки на участие в аукционе принимают до 26 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 129 млн рублей.