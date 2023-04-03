Трамвайные пути на Ново-Садовой в Самаре защитят от подтопления

196

В Самаре на обновление трамвайных путей на Ново-Садовой потратят 3 176 666,67 рублей. Заказчиком проекта выступило местное «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ).

— Капитальный ремонт трамвайных путей профинансируют из собственных средств. Работы по проектированию начнут в апреле и завершат к сентябрю 2023 года. Проектировщиков попросили предусмотреть не только стандартную замену рельсов, но и устройство дренажа, чтобы дождевая вода уходила в ливневку, — следует из проекта закупки.

В начале марта трамвайные пути на этом участке серьезно затопило. Из-за этого утром, в час пик, на Ново-Садовой встали трамваи. Еще тогда в ТТУ объяснили, что именно происходит с транспортом из-за резкого таяния снега, пишет 63.ру.