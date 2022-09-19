Территорию парка Победы в Самаре благоустроят

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Территорию парка Победы благоустроят в Советском районе Самары. Об этом стало известно на заседании комитетов при гордуме.

— Администрации рекомендуется высадить в парке новые хвойные саженцы, создать клумбы и сделать реконструкцию озера, — сообщили в ходе заседания.

Благоустройство парка будет вестись к празднованию 80-летнего юбилея Победа в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, на встрече рассказали о планах установить автоматы для продажи питьевой воды в парке имени Ю.А. Гагарина. Ранее в парке со стороны улицы Стара-Загора оборудовали стационарный туалет по просьбам людей, пишет Самара-КП.