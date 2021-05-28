«Территория добрососедства»: в Сызрани приступили к подготовке двора к масштабному благоустройству

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В Сызрани победители 2-го этапа конкурса общественных проектов приступили к подготовке дворовой территории к масштабному благоустройству. Председатель ТСЖ «Волжский» Людмила Соколова и инициативная группа демонтировали устаревшие малые архитектурные формы, тем самым выполнив необходимую часть своих обязательств по трудовому участию в благоустройстве.

Летом подрядная организация приступит к выполнению основных работ проекта и уже осенью этого года жители дома смогут проводить время в обновленном дворе. Планируется провести комплексное благоустройство дворового пространства многоквартирного дома. За счет средств областного бюджета, местного бюджета и средств жителей будут установлены новые малые архитектурные формы, проведена глубокая обрезка деревьев, созданы пешеходные зоны, проведено озеленение и разбиты цветники. У подъездов установят скамейки, урны, цветочные вазоны и кашпо, а также информационные щиты.

Общая стоимость общественного проекта «Территория добрососедства» – благоустройство дворовой территории по ул.Варламова, д.25» составляет без малого 1,5 млн рублей, при этом сумма областной субсидии составит 1 165 900 рублей, объем участия бюджета городского округа Сызрань – порядка 206 тыс. рублей, софинансирование местных жителей составит чуть более 103 тыс. рублей.

Напомним, что жители всех муниципалитетов Самарской области могут принять участие в программе «СОдействие» и преобразить территорию, которая, по мнению жителей, нуждается в благоустройстве. Уже сейчас можно формировать заявки для участия в Губернаторском проекте «СОдействие». Их приём будет осуществляться конкурсной комиссией с 1 сентября до 1 ноября текущего года. Подробная информация о правилах участия в проекте «СОдействие» размещена на сайте Правительства Самарской области.