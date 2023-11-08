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Судебные приставы добились, чтобы кладбища в шести населенных пунктах Кинель-Черкасского района облагородили

8 ноября 2023 12:56
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Судебные приставы добились, чтобы кладбища в шести населенных пунктах Кинель-Черкасского района облагородили

Судебные приставы Самарской области добились, чтобы кладбища в шести населенных пунктах Кинель-Черкасского района привели в соответствие требованиям СанПиН.

В ходе проверки соблюдения прав и законных интересов жителей Кинель-Черкасского района сотрудниками органа, осуществляющего надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, был выявлено, что на кладбищах в 6 населенных пунктах не оборудованы места для сбора мусора. Администрации района было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, однако в срок в полном объеме оно исполнено не было. В результате надзорный орган обратился в суд. Там истца поддержали и обязали ответственные лица устранить нарушения требований СанПиН. Исполнительный лист направили на исполнение в отделение судебных приставов Кинель-Черкасского района.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также предупредил должностные лица об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», которая может им грозить в случае неустранения нарушений санитарных норм.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер нарушения гигиенических требований к содержанию кладбищ и зданий сооружений похоронного значения были устранены.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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