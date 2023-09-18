Строительство второго этапа Тольяттинской набережной близится к завершению

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу строительства набережной в городском округе Тольятти, в котором приняли участие глава города Николай Ренц, представители генерального подрядчика и ГКУ СО «Управление капитального строительства».



Участники совещания рассмотрели вопросы ввода в эксплуатацию второй очереди набережной, строительство пирса, начала реализации третьего этапа проекта, финансирования строительства.

Строительство Тольяттинской набережной стало возможным благодаря активному взаимодействию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона с федеральным центром. Средства на возведение объекта были направлены из федерального бюджета на условиях софинансирования из областной казны. Глава региона приложил значительные усилия, чтобы ускорить решение этого вопроса.



Работы на объекте ведутся под постоянным контролем региональных властей. По итогам реконструкции всей набережной будет облагорожена прибрежная территория площадью более 60 Га и протяженностью свыше 3 км.



Реконструкция знакового для жителей Тольятти и всей области объекта ведется в три этапа. Работы на первой очереди, от Физкультурного проезда до центра зимнего плавания протяженностью более 700 метров, завершили в конце прошлого года. После демонтажа старых конструкций здесь были построены подпорные стенки, возведен амфитеатр, лестничные сходы, сети ливневой и бытовой канализации, устроено освещение и электроснабжение, проведены монолитные работы. Весной было завершено благоустройство на всех трех уровнях. После ввода в эксплуатацию первая очередь набережной стала настоящим центром притяжения тольяттинцев и многочисленных туристов. Горожане и гости Тольятти оценили живописные прогулочные зоны, линейный фонтан протяженностью около 700 метров, детский городок и многое другое.



В настоящее время выполнен фактически полностью объем работ на втором этапе набережной, за исключением пирса и Спортивной гавани, работы по ним намерены завершить в будущем году.

Вторую очередь объекта готовят к вводу в эксплуатацию. В рамках второго этапа реконструкции набережной выполнено продолжение променадов на двух уровнях. На границе первой и второй очереди, на склоне, будет открыт для посещения масштабный ландшафтный парк. В зимний период здесь планируется устраивать горки для катания на тюбингах.



Особое внимание участники совещания уделили крупнейшим гидротехническим сооружениям – спортивной гавани и пирсу речной станции «Автоград». Эта часть строительства является наиболее финансовоёмкой.



Участники совещания обсудили вопросы финансирования строительства объектов, прохождения государственной экспертизы проекта сооружений. Планируется, что после их ввода в эксплуатацию здесь начнут проводить крупные всероссийские соревнования по водным видам спорта, таким, как гребля, парусные регаты, устраивать водные шоу. Зрители смогут наблюдать за происходящим с удобных мест в амфитеатре на склоне.



Ожидается, что вторая очередь набережной, благодаря своему центральному положению, наличию речной станции, автодороги, вместительной парковки для транспорта, станет крупным транспортно-пересадочным узлом, что сделает посещение набережной удобным и комфортным.



«Важно, чтобы жители Тольятти получили возможность уже в этом году прогуляться по второй очереди набережной. Первая очередь очень востребована у людей, уверен, что и ко второй интерес будет большой», - подчеркнул Виктор Кудряшов.



Третья очередь набережной разместится на участке берега от пирса до Восточного пляжа включительно. Ее строительство запланировано в следующем году. Выполняя реконструкцию на третьем этапе, проектировщики и строители намерены сохранить исторические чугунные ограждения. При этом будет выполнен весь комплекс работ по берегоукреплению и строительству подпорных стенок. В настоящее время идет подготовка к заключению контракта на реконструкцию третьего этапа набережной. Работы стартуют в 2024 году.

Фото: администрация Тольятти