Строительство дублера Московского шоссе в Самаре завершат в 2026 году

В рамках масштабной программы развития дорожной инфраструктуры Самарской области на 26,7 млрд рублей власти намерены завершить строительство дублера Московского шоссе уже в 2026 году. Работы ведутся на участке от улицы Ташкентской до Северного переулка.

Реализация проекта позволит перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку на основной ход магистрали, и обеспечит комфортный подъезд к прилегающим микрорайонам.

Кроме дублера, в следующем году планируется активное строительство третьего этапа мостового перехода «Фрунзенский» и двухуровневой развязки на участке «Обход г. Самары». В целом обновление затронет 118 км региональных трасс и 11 мостов.

Муниципалитетам выделено 5 млрд рублей на ремонт местных дорог с возможностью увеличения суммы до 8 млрд. В Самаре в 2026 году отремонтируют 48 объектов, включая улицы Свободы, Бакинскую, Мирную, XXII Партсъезда и Северо-Восточную магистраль. В Тольятти работы пройдут на Хрящевском шоссе, Приморском бульваре и улице Степана Разина.

Сейчас дорожные службы региона находятся в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, пишет Самара-МК.