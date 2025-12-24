Строительство дублера Московского шоссе в Самаре завершат в 2026 году

Я нашел ошибку
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В рамках масштабной программы развития дорожной инфраструктуры Самарской области на 26,7 млрд рублей власти намерены завершить строительство дублера Московского шоссе уже в 2026 году. Работы ведутся на участке от улицы Ташкентской до Северного переулка.

Реализация проекта позволит перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку на основной ход магистрали, и обеспечит комфортный подъезд к прилегающим микрорайонам.

Кроме дублера, в следующем году планируется активное строительство третьего этапа мостового перехода «Фрунзенский» и двухуровневой развязки на участке «Обход г. Самары». В целом обновление затронет 118 км региональных трасс и 11 мостов.

Муниципалитетам выделено 5 млрд рублей на ремонт местных дорог с возможностью увеличения суммы до 8 млрд. В Самаре в 2026 году отремонтируют 48 объектов, включая улицы Свободы, Бакинскую, Мирную, XXII Партсъезда и Северо-Восточную магистраль. В Тольятти работы пройдут на Хрящевском шоссе, Приморском бульваре и улице Степана Разина.

Сейчас дорожные службы региона находятся в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, пишет Самара-МК.

