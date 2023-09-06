Строительная готовность у Фабрики-кухни в Самаре составляет 90%

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Ход ремонтных и реставрационных работ на памятнике архитектуры — Фабрика-кухня на региональной неделе традиционно оценивает депутат ГД РФ Александр Хинштейн. Для парламентария – это один из важнейших проектов, которым он начал заниматься 10 лет назад.

«В настоящий момент рад, что внутренние работы по двору в самом разгаре. Выполнен полностью дренаж. Это значит, что все подтопление, с которым мы сталкивались, навсегда уходит в прошлое. Проблем по-прежнему много, но тем не менее до конца года Фабрику-кухню, самарский филиал Третьяковской галереи мы должны открыть,» — прокомментировал посещение объекта Александр Хинштейн.

Напомним, реставрация объекта стартовала в 2013 году. К активным работам приступили в 2020‑м. Скоро в уникальном памятнике советского конструктивизма в форме серпа и молота, спасенном Александром Хинштейном от уничтожения, откроется первый в России филиал Государственной Третьяковской галереи.

Строительные и реставрационные работы на начало сентября выполнены на 90%.

В настоящий момент уже установлено оборудования для хранилищ, завезено специальное оборудование для музейных реставраторов, завозится мебель, в некоторых помещениях идет клининговая работа.

Фото: сайт Александра Хинштейна