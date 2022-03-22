Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
В Самаре стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
В России снизилась цена на аренду жилья
В России снизилась цена на аренду жилья
«Детский мир» заморозил цены на одежду и обувь
«Детский мир» заморозил цены на одежду и обувь
43% россиян продолжат носить индивидуальные средства защиты от ковида до мая
43% россиян продолжат носить индивидуальные средства защиты от ковида до мая
Около 42% россиян ждут возвращения большинства ушедших из россии компаний в течение года
Около 42% россиян ждут возвращения большинства ушедших из России компаний в течение года
В магазины Самарской области за прошедшую неделю доставили около 1080 тонн сахара.
В магазины Самарской области за прошедшую неделю доставили около 1080 тонн сахара
Стало известно, когда закончатся проектные работы по Загородному парку в Самаре
Стало известно, когда закончатся проектные работы по Загородному парку в Самаре
Жулик из Самары пытался украсть машину на глазах хозяйки
Жулик из Самары пытался украсть машину на глазах хозяйки
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.68
0.73
EUR 115.6
1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Тольяттинцев приглашают на лекцию о волонтерстве
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Стало известно, когда закончатся проектные работы по Загородному парку в Самаре

22 марта 2022 10:26
95
Стало известно, когда закончатся проектные работы по Загородному парку в Самаре

Минстрой Самарской области подготовил документы для конкурса по изготовлению проектно-сметной документации для реконструкции Загородного парка.

Об этом представители ведомства сообщили в ответ на запрос редакции 63.RU.

— Ориентировочный срок заключения госконтракта на проектирование Загородного парка — июнь 2022 года. Срок завершения работ по проектированию парка — декабрь 2022 года при соответствующем финансировании. Эскизный проект реконструкции будет подготовлен после заключения госконтракта на проектирование не ранее июля 2022 года. Стоимость реконструкции Загородного парка будет определена по итогам получения положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию в декабре 2022 года, — рассказали чиновники Минстроя.

К реализации этого проекта власти рассчитывают привлечь частного инвестора.

Площадь Загородного парка — больше 42 га. Располагается зеленая зона между берегом Волги и улицей Ново-Садовой. Является памятником природы местного значения. Здесь произрастают дубы в возрасте 100 и более лет.

Планы по реконструкции Загородного парка обсуждают уже несколько лет. В 2018 году власти провели конкурс на лучшую концепцию. Первое место заняла работа авторского коллектива МАРХИ в составе Максима Бессонова, Егора Гайдукова, Дарьи Дулевой и Фёдора Торгашева. В качестве приза они получили 500 тысяч рублей. Авторы предложили провести озеленение Загородного парка и превратить его в настоящий лес. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
О текущей обстановке доложила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.
21 марта 2022  18:49
«Ситуация по-прежнему стабильная»: в региональном Правительстве обсудили меры поддержки занятости
439
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
21 марта 2022  12:38
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
438
Расписание переправ Самара-Рождествено перевели на летнее время
21 марта 2022  12:27
Расписание переправ Самара-Рождествено перевели на летнее время
383
Дмитрий Азаров: Баскетбольная Самара будет играть в Единой лиге ВТБ»
21 марта 2022  11:48
Дмитрий Азаров: «Баскетбольная «Самара» будет играть в Единой лиге ВТБ»
400
На окраине Самары построят две школы и поликлиники
21 марта 2022  09:54
На окраине Самары построят две школы и поликлиники
600
Весь список