Стало известно, когда закончатся проектные работы по Загородному парку в Самаре

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Минстрой Самарской области подготовил документы для конкурса по изготовлению проектно-сметной документации для реконструкции Загородного парка.

Об этом представители ведомства сообщили в ответ на запрос редакции 63.RU.

— Ориентировочный срок заключения госконтракта на проектирование Загородного парка — июнь 2022 года. Срок завершения работ по проектированию парка — декабрь 2022 года при соответствующем финансировании. Эскизный проект реконструкции будет подготовлен после заключения госконтракта на проектирование не ранее июля 2022 года. Стоимость реконструкции Загородного парка будет определена по итогам получения положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию в декабре 2022 года, — рассказали чиновники Минстроя.

К реализации этого проекта власти рассчитывают привлечь частного инвестора.

Площадь Загородного парка — больше 42 га. Располагается зеленая зона между берегом Волги и улицей Ново-Садовой. Является памятником природы местного значения. Здесь произрастают дубы в возрасте 100 и более лет.

Планы по реконструкции Загородного парка обсуждают уже несколько лет. В 2018 году власти провели конкурс на лучшую концепцию. Первое место заняла работа авторского коллектива МАРХИ в составе Максима Бессонова, Егора Гайдукова, Дарьи Дулевой и Фёдора Торгашева. В качестве приза они получили 500 тысяч рублей. Авторы предложили провести озеленение Загородного парка и превратить его в настоящий лес.