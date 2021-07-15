С ремонтом улицы Промышленности в Самаре подрядчик справился уже наполовину

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В текущем сезоне под обновление большими «картами» (свыше 100 п.м.) попало 25 улиц, в том числе улица Промышленности. Участок от дома №1 по улице Промышленности до дома №165 по улице Гагарина протяженностью почти 5 км будет отремонтирован во всю ширину проезжей части.

По состоянию на 15 июля уложено чуть больше 26 тысяч квадратных метров асфальта. При выполнении работ планируется также замена люков инженерных коммуникаций – они будут выставлены в один уровень с покрытием проезжей части.

При обновлении дорог применяются самые современные материалы и новейшие технологии. За качеством материалов и ремонтных работ специалисты следят круглосуточно.

Фото: администрация Самары