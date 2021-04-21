Средник прошел в парке «Воронежские озера»

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В среду, 21 апреля, в рамках месячника по благоустройству во всех внутригородских районах прошел средник. Обслуживающие организации, муниципальные служащие и активисты приводят в порядок общественные и дворовые территории. Одной из площадок, куда вышли местные жители, стал парк «Воронежские озера». Здесь очищали газоны, подбирали мусор, в том числе с существующих озер.

«Сегодняшний средник приурочен к всероссийской акции по очистке берегов и водоемов «Вода России», поэтому мы собрались у Воронежских озер, - пояснил начальник отдела по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Промышленного района Виктор Рыжков. – К среднику привлечены как управляющие компании, ТСЖ, муниципальные служащие, так предприятия и предприниматели. Будут приведены в порядок дворы, территории, прилагающие к объектам потребрынка, соцсферы».

Парк «Воронежские озера» вошел в ТОП-19 общественных пространств, которые примут участие в рейтинговом голосовании за благоустройство в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Парк «Воронежские озера» — любимое место отдыха не только жителей ближайших домов; сюда приезжают со всей Самары, — рассказывает депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района Дмитрий Щербаков. — Это место заслуживает преображения и благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» появилась такая возможность. От активности жителей будет зависеть, займет ли парк первые позиции в рейтинге по благоустройству».

Концепцией проекта благоустройства предусмотрено восстановление пешеходных дорожек, создание новых велодорожек и тропинок для скандинавской ходьбы, точек аренды снаряжения и площадки для выгула собак. Также здесь установят лавочки, урны, расширят детские и спортивные площадки.