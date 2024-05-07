Сотрудники завода обновили памятник героям Великой Отечественной войны в пос. Стройкерамика

67

Сотрудники завода «Самарский Стройфарфор» отремонтировали памятник героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На центральной площади посёлка городского типа Стройкерамика, у ДК «Юбилейный», установлен памятник героям Великой Отечественной войны. Жители любят это место: тихий сквер рядом с домом культуры и храмом, открытое уютное пространство, где можно погулять, пообщаться, поиграть с детьми.

В посёлке, который входит в городское поселение Смышляевка, большое внимание уделяют сохранению культурного наследия и поддержанию памятных объектов в хорошем состоянии. Значительный вклад в это благое дело вносит завод «Самарский Стройфарфор» – градообразующее для Стройкерамики предприятие.

Глава городского поселения Смышляевка Алексей Ларин подчеркнул особую важность совместной работы: «Сохранение памяти – это основа нашего будущего. Когда мы объединяем усилия администрации и крупного промышленного предприятия для восстановления памятников, мы получаем видимые результаты в деле патриотического воспитания. Это даёт нам уверенность, что память о героях, которые сложили головы во имя нашего светлого будущего, жива и будет жить!».

С 2000 года завод «Самарский Стройфарфор» взял шефство над памятником героям Великой Отечественной войны в Стройкерамике. При необходимости композицию моют, ремонтируют. А в 2024 году специалисты сделали капитальный ремонт: заменили основание и плитку, обновили барельеф и немного изменили конструкцию, сделав её более современной и красивой.

Генеральный директор завода «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля: «Для нас очень важна память о дедах и прадедах, воевавших за Родину. Она помогает достойно справляться с вызовами современности и дает правильные ориентиры. Мы уверены, что отремонтированный памятник героям Великой Отечественной войны внесёт вклад в воспитание патриотизма у подрастающего поколения».