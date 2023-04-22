Сотрудники минспорта и подведомственных учреждений региона вышли на городской субботник

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Сотрудники министерства спорта и подведомственных учреждений вышли на городской субботник. Они собирали мусор и листву после осенне-зимнего периода на улице Ново-Садовой - центральной магистрали Самары.



В 63 регионе продолжается месячник по благоустройству. Только в Самаре на уборку уже вышли порядка 200 тысяч человек.



Жителей региона, вышедших на уборку родных населенных пунктов, несмотря на пасмурную погоду, поблагодарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Благодарю земляков, жителей Самарской области, которые поддерживают традицию участия в субботниках. Весна в этом году ранняя, и во многих городах, селах уже многое сделано по приведению в порядок дворов, улиц, парков и скверов. Но конечно, работы много, и важен вклад каждого. Рад тому, что на субботники по-прежнему выходят целыми семьями, участвуют представители разных поколений. Ведь когда ты потрудился для того, чтобы в твоем населенном пункте был порядок, то однозначно сам не будешь мусорить. Спасибо вам, дорогие земляки! Обустраивать и благоустраивать родную землю – это большое счастье. Уверен, еще многое вместе сделаем для нашего родного края!»

Фото: минспорта СО