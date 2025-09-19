Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в уборке леса в Волжско лмесничестве

Я нашел ошибку
Главные новости:
В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+).
В Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм для представителей старшего поколения
В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах.
Депутат ГД Кошелев призвал перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Сообщили в ГУ МЧС СО.
Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован
На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.
В регионе прошёл I Съезд учителей информатики
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.
Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года
А также высадили порядка 100 хвойных саженцев, выращенных в питомниках региона.
На острове Зелененьком волонтеры собрали более 7 кубометров бытового и строительного мусора
В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений он нанес 94-летней женщине не менее 36 ударов.
Житель региона 18 лет 2 месяца проведет в колонии за убийство своей бабушки
На счету наших спортсменов две медали и первое общекомандное место в соревнованиях по баскетболу.
Две медали Игр Александра Невского завоевали спортсмены из Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.17
0.17
EUR 98.98
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в уборке леса в Волжско лмесничестве

19 сентября 2025 17:49
158
Организаторы поставили амбициозную задачу — до 1 октября очистить порядка 265 гектаров леса.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области приняли участие в масштабной экологической акции «Сохраним лес», которая проходит на территории Волжского лесничества.

Совместно с представителями Министерства природных ресурсов, работниками лесничества и волонтёрами спасатели помогают очищать лесные массивы от валежника и бытового мусора. На сегодняшний день удалось пройти почти 10 километров вдоль Московского шоссе от выезда из Самары, собрать свыше 100 кубометров валежника и 13 кубометров мусора.

Организаторы поставили амбициозную задачу — до 1 октября очистить порядка 265 гектаров леса. В работе активно задействована специализированная техника: погрузчики, самосвалы и камазы.

Подобные акции позволяют не только сохранить лес в чистоте, но и снизить риск возникновения пожаров в природных зонах. Сотрудники МЧС России традиционно поддерживают инициативы, направленные на обеспечение безопасности и сохранение окружающей среды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов).
17 сентября 2025, 14:33
С 18 по 20 сентября в губернии ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов). Экология
374
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
09 сентября 2025, 14:48
С 10 по 16 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте запрет на посещение лесов. Экология
617
Будьте внимательны и осторожны!
26 августа 2025, 16:58
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Будьте внимательны и осторожны! Экология
982

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
226
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
383
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
758
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
473
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1983
Весь список