Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в уборке леса в Волжско лмесничестве

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области приняли участие в масштабной экологической акции «Сохраним лес», которая проходит на территории Волжского лесничества.

Совместно с представителями Министерства природных ресурсов, работниками лесничества и волонтёрами спасатели помогают очищать лесные массивы от валежника и бытового мусора. На сегодняшний день удалось пройти почти 10 километров вдоль Московского шоссе от выезда из Самары, собрать свыше 100 кубометров валежника и 13 кубометров мусора.

Организаторы поставили амбициозную задачу — до 1 октября очистить порядка 265 гектаров леса. В работе активно задействована специализированная техника: погрузчики, самосвалы и камазы.

Подобные акции позволяют не только сохранить лес в чистоте, но и снизить риск возникновения пожаров в природных зонах. Сотрудники МЧС России традиционно поддерживают инициативы, направленные на обеспечение безопасности и сохранение окружающей среды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО