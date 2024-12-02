Снос ветхих аварийных сараев обсудили в Самаре

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В рамках рабочего объезда территорий и.о. главы Самары Иван Носков обсудил с жителями Молодогвардейской, 9 проблемы аварийных сараев у них во дворе. Часть из построек уже не используется и находится в аварийном состоянии.

«Большая часть заброшенных сараев выявляется благодаря обращениям жителей. Каждый район должен у себя на территории провести вместе с активом жителей, ТОС ревизию таких проблемных объектов. Постепенно необходимо освобождать территории дворов, чтобы жители смогли принять участие в программах благоустройства. Отдельно подчеркну, что на данных освободившихся придомовых территориях не будет ни коммерческой, ни жилищной застройки», - отметил Иван Носков.

Жители Молодогвардейской решение о сносе аварийных сараев смогут принять на общем собрании, тогда же решить учпствовать в программе «Формирование комфортной городской среды».

Ещё один вопрос, который волновал жителей - участившиеся порывы на сетях холодного водоснабжения.

«Наша основная задача сейчас инвентаризировать все бесхозные участки и передать их на обслуживание в ресурсоснабжающие организации. Порывы на таких сетях не должны быть проблемами жителей, нужен комплексный подход по выявлению и закреплению за специализированными организациями таких сетей», - подчеркнул Иван Носков.