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Снежная мобилизация в Самаре продолжается

21 ноября 2023 13:11
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Снежная мобилизация в Самаре

С раннего утра все районы города вышли на уборку снега. Задействовано максимальное количество спецтехники и дворников.

Советский район (https://t.me/adm_sov) опубликовал фото работ на ул. Свободы и 22 Партсъезда. Активно ведется механизированная уборка снега с тротуаров, обеспечивая комфортное передвижение горожан.

Красноглинский район (https://t.me/krasnoglin_adm) — работа идет во всех поселках. На помощь дворникам приходит «тяжелая артиллерия». 

Глава Кировского района Игорь Рудаков (https://t.me/rudakov_i_a) с 6 утра лично работает на территории и проверяет качество уборки. 

Глава Ленинского района Елена Бондаренко (https://t.me/bondarenkoelenachat) тоже с утра на рабочем посту. По-прежнему самое пристальное внимание — школам, детсадам и поликлиникам.  

В Промышленном районе (https://t.me/admprom) тоже работают сообща: «Сотрудники управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ, МБУ «Промышленный», подрядной организации ведут работы по расчистке придомовых территорий, входных групп, внутриквартальных проездов от снега». 

В Куйбышевском районе (https://t.me/kuibadm) с самого утра активно ведется ручная уборка снега дворниками, расчищают выходы из подъездов и лестничные марши.

В Железнодорожном районе (https://t.me/admgel) акцент — механизированная техника. Активно расчищают проезды.

Глава Октябрьского района Сергей Радько (https://t.me/radko_s_o) призывает в случаях выявления некачественных работ писать ему в личные сообщения или комментарии под постом. 

Самарский район (https://t.me/AdmSamRna) также борется со снежной стихией. Территории обрабатывают притивогололедныии материалами.

Ход выполнения работ лично проконтролировала глава Самары (https://t.me/e_lapushkina/1007?single) Елена Лапушкина. Ситуации уделяется пристальное внимание.

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