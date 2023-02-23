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Службы благоустройства Самары нацелены на работы без передышки

23 февраля 2023 16:28
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В приоритетном порядке расчищают проезжие части и тротуары, ведущие к учреждениям социальной сферы и другим объектам жизнеобеспечения.

Поскольку держатся стабильные отрицательные температуры наружного воздуха, важно не только последовательно и качественно расчищать участки обслуживания. Нужно своевременно предотвратить уплотнение снега и образование на дорогах ледяных и снежных накатов. Для этого продолжается внесение противогололедных материалов.

В приоритетном порядке расчищают проезжие части и тротуары, ведущие к учреждениям социальной сферы и другим объектам жизнеобеспечения. Повышенное внимание уделяется приведению в порядок и въездов на внутриквартальные территории, радиусов пешеходных переходов, лестничных маршей, «карманов» для подъезда общественного транспорта к остановкам и самих площадок в границах остановочных пунктов.

Сегодня днем расчисткой и обработкой проезжих частей и прилегающих пешеходных зон, скверов, бульваров, парков, набережной занимаются 411 человек, на вверенные территории направили 211 машин.  
Качество и темпы работ каждого подрядчика остаются на непрерывном контроле.

 

Фото:  администрация Самары

 

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