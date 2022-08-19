Система «Инцидент Менеджмент» помогла сызранцам пройти «коммунальный квест»

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ЦУР Самарской области через систему мониторинга соцсетей помогает гражданам ускорить процесс благоустройства дворовых территорий и проездов после перекладок подземных коммуникаций.

Подготовка к зиме ежегодно оборачивается неудобствами. Ресурсоснабжающие организации просят граждан потерпеть, но это не всегда возможно.

Жители улицы Емельяновской в Сызрани пожаловались в соцсетях на яму в районе Промышленного рынка: «Разрыли и бросили, и как раз перед дождями: пешеходы переживают, что яма на их пути может просуществовать еще долго».

Коммунальный квест «доберись до рынка чистым» уже стал поводом для публикаций в местных СМИ. Граждане сообщили, что на этом участке дороги и раньше было грязновато, особенно после дождя, а теперь просто вырыта траншея.

Муниципалитет сигналы принял – благоустройство восстановлено. Теперь осталось только положили новый асфальт на месте провала.

Фото: ЦУР СО