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Синоптики Самарской области начали подводить итоги снегопада, который прошел в регионе 13 января
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Синоптики Самарской области начали подводить итоги снегопада, который прошел в регионе 13 января

15 января 2022 20:31
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Синоптики Самарской области начали подводить итоги снегопада, который прошел в регионе 13 января

Метеорологи зарегистрировали новые рекордные цифры.

— В Безенчуке 13 января выпало 8,8 миллиметра осадков. Это больше предыдущего рекорда. До этого считалось, что самым снежным 13 января было в Безенчуке в 2007 году. Тогда там выпало 8,7 миллиметра осадков, — сообщила синоптик Приволжского УГМС Любовь Горолатова.

По информации от областного правительства, за минувшие сутки максимальное количество снега выпало в Самаре (9 мм), Сызрани (7 мм), в Безенчукском районе (7 мм), в Тольятти (5 мм), в Волжском и Челно-Вершинском районах (по 4 мм).

Снегопад шел в регионе практически сутки. Из-за неблагоприятных погодных условий в области закрывали движение на федеральной трассе. Ограничения касались грузового и маршрутного транспорта. А на дорогах Самары вечером 14 января из-за снегопада автомобили встали в 10-балльные пробки.

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