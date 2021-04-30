Я нашел ошибку
Главные новости:
Коллективный договор Т Плюс признан одним из лучших в Самарской области
Коллективный договор «Т Плюс» признан одним из лучших в Самарской области
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют скрытое патрулирование»
ГИБДД Самарской области на регулярной основе осуществляют «скрытое патрулирование»
В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве
В преддверии 10-летнего юбилея ОНФ прошло заседание Центрального штаба в Москве
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сельские дома культуры Самарской области обретают вторую жизнь

30 апреля 2021 10:28
120
Сельские дома культуры Самарской области обретают вторую жизнь

Вопрос благоустройства сельских поселений Самарской области всегда остаётся весьма актуальным. Зачастую уровень жизни на селе заметно отстает от городского, из-за чего молодежь уезжает из глубинки. Губернаторский проект «СОдействие» – государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017–2025 годы смог качественно переломить ситуацию. За несколько лет программа завоевала уважение среди населения, а участие в ней дало возможность изменить облик общественных пространств во многих уголках нашей области. 

Строительство на селе и благоустройство сельских объектов культурного значения являются важными направлениями политики сельского развития. Именно на таком убеждении было основано решение жителей сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский Самарской области об участии в Губернаторской программе «СОдействие». «Для районов подобные программы очень важны, – говорит глава  сельского поселения Большое Ермаково Александр Гордеев. – Ведь мы не просто ремонтируем здание, мы сохраняем культурные ценности, культурные традиции. Если бы не программа «СОдействие», то клуб в с.Ерандаево можно было просто закрыть на ключ в этом году и забыть о нем. Очень хорошая программа, и главное, люди понимают важность таких инициатив. Многим кажется, что сложно людей уговорить сдавать деньги на какие-то общественные проекты. Но у нас в поселении именно люди дали добро на участие. Мы еще в процессе реализации двух проектов 2021 года, но уже есть планы об участии на следующий год. Отличная программа, работающая, важная для людей».  

Так в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» в сельском поселении Большое Ермаково муниципального района Кошкинский на текущий момент реализуется два проекта. Первый – «Уют», направленный на благоустройство сельского клуба в деревне Антипкино. Клуб в деревне – единственное место, где для молодежи и жителей старшего возраста можно организовать культурно-досуговые мероприятия. И он требовал вложений. Согласно проекту «Уют» у клуба будет восстановлено покрытие крыши, будут сделаны отмостка вдоль здания и пожарный выход, а также огорожена территория здания. На данный момент уже заказаны металл для кровли здания, металл для забора, трубы НКТ, профтруба и штакетник с заборными элементами. 

Второй проект – «Комфорт». По нему запланировано обустройство сельского дома культуры в селе Ерандаево. По данному проекту будут сделаны отмостка вдоль здания СДК и пожарные выходы, установлены кресла в зрительном зале. В настоящее время уже сварены каркасы, ведутся бетонные работы по установке и монтажу оборудования для пожарных выходов, идет работа по установке каркаса для отмостки по периметру здания, закуплен металл, песок, щебень, цемент. 

«Приятно, что жители поддерживают идею участия в Губернаторском проекте «СОдействие», – говорит Александр Гордеев. – Понимают, что все вложения, которые по условиям программы, требуются и от общественности, с лихвой окупятся. По большому счету, все делается для людей. Сохраняя дома культуры, мы стараемся создать условия для развития культурного потенциала и творческой самореализации наших жителей».

Теги: благоустройство культура село Содействие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Насосные станции подкачки в Самаре приводят в порядок
30 апреля 2021, 12:03
Насосные станции подкачки в Самаре приводят в порядок
В этом и следующем году запланирован ремонт отмостков и покраска фасадов на 30 станциях подкачки.  ЖКХ
78
Ландшафтные фигуры на тему космоса украсят Самару
30 апреля 2021, 11:43
Ландшафтные фигуры на тему космоса украсят Самару
На это планируется направить 1,5 миллиона рублей. Благоустройство
82
Жителей Самарской области призывают на майских праздниках проводить генуборку иначе
29 апреля 2021, 13:44
Жителей Самарской области призывают на майских праздниках проводить "Ген уборки"
Организаторы призывают провести длительные майские праздники с пользой для экологии и инициировать генеральные уборки по принципам раздельного сбора... Благоустройство
279

В центре внимания
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
30 апреля 2021  09:26
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
Спорт
178
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021  09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
В стране
171
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
392
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
555
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
507
Весь список