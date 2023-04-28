Сегодня жители Самары убрались в парке «Воронежские озёра»

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В пятницу, 28 апреля, жители города и сотрудники администрации Промышленного района убрались в парке «Воронежские озёра». Сегодня здесь собрали мусор и прошлогоднюю листву.

В рамках первого этапа благоустройства в парке «Воронежские озёра» завершили реконструкцию фонтана: конфигурацию и местоположение сохранили, но изменили внешний вид — теперь он «сухой». Также здесь заменили освещение, установили малые архитектурные формы и обновили тротуары. Кроме того, в парке организовали парковку, обустроили газоны с системой автополива и посадили деревья.

В рамках второго этапа продолжится благоустройство парка от фонтана со стороны Московского шоссе рядом с Храмом Святой Троицы. Здесь выполнят мощение пешеходных дорожек, устроят освещение, газоны с автополивом, а также установят скамейки и урны.

Уже в следующем году в случае победы дизайн-проекта в голосовании здесь могут очистить водоемы, благоустроить береговую линию и обустроить площадку для выгула собак. Также в парке могут установить хоккейную калду, спортивные и детские площадки.

«Парк «Воронежские озёра» является частью экокультуры, ещё не тронутой цивилизацией. Сюда можно прийти и спокойно насладиться природой практически в центре города. Я приглашаю всех жителей Самары проголосовать за это место», — отметил куратор общественного пространства Дмитрий Щербаков.

Фото: администрация Самары