Самарцы жалуются на плохое состояние Ракитовского шоссе

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Ракитовское шоссе совершенно не приспособлено для пешеходов, жалуются самарцы в твиттере.

По словам горожан, на магистрали нет ни тротуаров, ни освещения. Ходить там в темное время не просто страшно, но и опасно. Было уже несколько случаев со сбитыми пешеходами.



Горожане обратились к чиновникам с просьбой решить проблему. Ответ пришел быстро, но совсем не тот, что ожидали самарцы. В департаменте градостроительства сообщили, что пока средств на обустройство тротуаров и освещения на Ракитовском шоссе нет.



В ведомстве отметили:

- При обеспечении финансированием мы готовы выступить заказчиком строительства тротуара в рамках реконструкции Ракитовского шоссе. Для этого нужно будет разработать документацию по планировке территории, проект и пройти госэкспертизу.

Только пройдя все эти этапы, можно будет приступить к строительно-монтажным работам. Срок воплощения в жизнь всей этой задумки – ориентировочно три года, пишет Сова.инфо.