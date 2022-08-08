Самарцы убрали от мусора остров Рождественский

145

Десятки неравнодушных самарцев и волонтеров вышли на субботник на острове Рождественском. В уборке взрослым помогали и дети.

Сразу несколько самарских движений объединились, чтобы сделать свой родной край ещё чище. Мусор на остров попадает с приезжающими на отдых туристами и местными жителями, а также весной при повышении уровня воды в Волге. После того как вода сходит, отходы остаются в низинах и труднодоступных местах.



Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары предоставил активистам мешки и перчатки.



Однако это не первый субботник на острове. До конца лета самарцы планируют провести еще два, сообщает Сова.