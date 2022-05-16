Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!

171

До окончания голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» осталось всего 14 дней! Еще есть время проголосовать и решить, какие общественные пространства благоустроят в 2023 году.

Переходи на сайт 63.gorodsreda.ru, проходи авторизацию через "Госуслуги", и выбирай территорию, которая уже в следующем году преобразится. В голосовании участвуют 20 пространств. Это второй этап благоустройства парков Молодежный и Воронежские озера, сквер Самарец и Южный, территория "Дубовая роща" и другие общественные пространства. Полный список по ссылке - https://samadm.ru/media/news/37183/