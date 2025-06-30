Самарцев просят не обрывать цветы на клумбах

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Город снова расцвел яркими красками! Этим летом цветами украшено более 38 тыс. кв.м.

Силами сотрудников МП г.о. Самара «Спецремстройзеленхоз», МАУ г.о. Самара «Самарская набережная» и МП г.о. Самара «Парки Самары» создаётся красота на улицах Самары.

Отметим, что поддержание порядка зависит и от каждого жителя!

️ К сожалению, некоторые граждане пренебрегают правилами поведения в городе, повреждая посадки. Мы просим вас уважительно относиться к нашему общему дому.

Вместе мы сделаем город ещё красивее и уютнее!

Фото Департамент ГХиЭ г.о. Самара.