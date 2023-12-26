Самарским профильным службам поставлены задачи по содержанию городских территорий в праздники

235

По прогнозам синоптиков, в предстоящие несколько дней и новогодние праздники по-прежнему ожидаются умеренные снежные осадки, в связи с чем активность работ по уборке территорий города не снижается.



На общегородском совещании, которое 26 декабря в Департаменте городского хозяйства и экологии провел Первый вице-мэр Самары Алексей Веселов, представители администраций внутригородских районов, муниципальных предприятий, подрядных и других обслуживающих организаций, а также ресурсоснабжающих компаний заверили, что дежурные из числа персонала определены, соответствующие графики на грядущие праздничные дни сформированы.



В дневную смену 26 декабря на улицы города и в другие зоны обслуживания направили 278 дорожно-коммунальных машин и 3 349 дворников и дорожных рабочих для расчистки территорий вручную.



Повышенное внимание продолжают уделять уборке на тротуарах, спусках/подъемах проезжей части, лестницах, пешеходных переходах, подъездах к учреждениям социальной инфраструктуры.



Параллельно с расчисткой выполняется обработка участков противогололедными материалами. Так, с начала снегопадов в Самаре израсходовано 9 621,9 т ПГМ. В частности, за минувшие сутки внесли 441,1 т ПГМ.



В работах на скатных кровлях по всему городу сегодня участвуют более 40 бригад. В основном они ведут очистку по периметру крыш, чтобы предотвратить скопление наледи.



Кроме того, в части обеспечения безопасности на совещании поручено провести проверку чердачных и подвальных помещений, хозблоков и подсобок.