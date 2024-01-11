Самарский цирк готовят к реконструкции

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Самарцы поинтересовались в соцсетях, когда здание цирка приведут в порядок. В профильном ведомстве дали разъяснения, пишет Сова.

В частности, одна из жительниц губернской столицы написала, что опасения вызывает состояние потолка в здании.

Представители Министерства культуры Самарской области напомнили, что Самарский цирк – это филиал федеральной компании. Таким образом, процесс реконструкции сооружения контролируют и Минкульт РФ, и Росгорцирк.



Сейчас идет работа над проектно-сметной документацией, вносятся необходимые уточнения. Затем откорректированные документы должны пройти госэкспертизу. И только после этого будет подана заявка в федеральную адресную инвестпрограмму на финансирование реконструкции Самарского цирка.