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Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» вышел в финал премии «Жить вместе»

11 августа 2022 12:10
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Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» вышел в финал премии «Жить вместе»

Организаторы и жюри премии «Жить вместе» представили шорт-лист – список проектов-участников, ставших по итогам экспертной оценки лучшими в каждой из номинаций. 

В 2022 году заявки на участие в премии «Жить вместе» были поданы из 77 регионов России. Общее количество заявок – 513: это в два раза больше, чем в прошлом году.

В номинации «Пространство» в шорт-лист премии вошел самарский проект «Том Сойер Фест – Самара». Цели проекта – создание условий для сохранения исторической среды в городах и сёлах России, развитие гражданской ответственности и инициативности путём вовлечения людей в процесс благоустройства и созидания, формирование устойчивого сообщества активных, неравнодушных горожан и развитие тёплых, дружеских отношений как основы и движущей силы всей фестивальной деятельности. Проект – это прежде всего площадка для общения, а уже потом покраска фасадов.

В 2022 году премия «Жить вместе» будет вручаться уже в третий раз. Ее призовой фонд составит 600 000 рублей. Заявки на соискание премии принимались в шести номинациях – «Память», «Культура», «Среда», «Церковь», «Русская традиция» и «Пространство». 

По словам организаторов, все проекты премии ориентированы на человека. Именно человек остается ключевой фигурой, центром мероприятий, которые участники премии «Жить вместе» проводят в России. Увеличилось число проектов, направленных на помощь пожилым людям, тогда как в 2021 году это были, в основном, проекты помощи детям. Даже в рамках тех заявок, которые подаются для участия в номинации «Пространство», в центре внимания не столько сам процесс реставрации или строительства, сколько практическая польза результата для человека.

До 24 июля экспертный совет премии, в который входят известные общественные деятели и активисты, медийные персоны, представители науки и искусства, театральные деятели, журналисты, клирики РПЦ, рассматривал поступившие заявки и изучал их. По итогам первого этапа был сформирован лонг-лист из 120 проектов, затем – шорт-лист по каждой номинации.

Победители в каждой из номинации премии «Жить вместе» будут объявлены 21 августа 2022 года в Москве, в рамках церемонии награждения. В этом году мероприятие будет включать две части. Так, днем пройдут форсайт-сессии – тематические встречи по номинациям премии «Жить вместе». На них соберутся финалисты и номинанты 2022 года и прошлых лет, эксперты, чтобы обсудить актуальные для каждой сферы вопросы.

Вторая часть мероприятия – награждение победителей, которое пройдет во второй половине дня. Будут объявлены итоги премии – члены жюри и организаторы назовут проекты, которые получат вознаграждение в 100 000 рублей. В некоторых номинациях предусмотрены специальные призы от спонсоров, партнеров. Так, партнеры премии, организаторы биеннале графического дизайна «Золотая пчела», объявят и продемонстрируют лучшие работы, присланные на конкурс плакатов, и выполненные по теме «Жить вместе». Конкурс плакатов получил статус международного: он объединил талантливых участников более чем из десяти стран мира. Работы победителей также будут продемонстрированы на биеннале «Золотая пчела» в Государственной Третьяковской галерее в Москве, а осенью они отправятся на выставку плакатов по городам России.

Перед гостями церемонии награждения победителей премии «Жить вместе» выступит фольклорный ансамбль «Улейма» из деревни Давыдово Ярославской области, который исполнит народные песни. Ансамбль регулярно принимает участие в проектах центра социальной помощи «Преображение», вошедшего в шорт-лист премии в номинации «Церковь». Также на мероприятии выступит Митя Кузнецов - он известен не только как музыкант, но и как реставратор, силами которого изменился облик целого уездного города Рыбинска в Ярославской области. И деятельность, и творчество этих исполнителей во многом перекликаются с тематикой премии «Жить вместе», с форматом проектов участников, которые направлены на возрождение, созидание традиций.

Церемония награждения премии «Жить вместе» пройдет в ДК «Рассвет», расположенном по адресу Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15 (станция метро «Улица 1905 года»). Начало мероприятия – 17.00. 

 

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