Самарский памятник архитектуры — дом купца Иванова — могут восстановить

65

Новый владелец памятника истории и культуры народов России на улице Венцека в Самаре начал подготовку к реставрации аварийного исторического здания. Об этом 13 января сообщил врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Владимир Филипенко. «Новым собственником памятника инициированы работы по его сохранению. Управлением выданы разрешения на проведение исследовательских и научно-изыскательских работ, а также разрешение на проведение противоаварийных работ и консервацию объекта», — рассказал глава УГООКН через свой официальный аккаунт в сети Twitter.



«Дом купца Иванова с магазином и винным складом» на пересечении ул. Молодогвардейской и Венцека был построен по проекту архитектора Георгия Мошкова в начале XX века. До недавнего времени малая часть здания (порядка 8,3%) находилась в собственности города, а остальные площади находились в руках различных частных собственников. Однако 24 декабря 2020 года департамент управления имуществом Самары провёл торги, на которых муниципальную долю за 3 млн рублей выкупила компания «Лелия». Фирма работает в Самаре с 2010 года, её основной профиль — это физкультурно-оздоровительная деятельность.

По словам Владимира Филипенко, «Лелия» также приобрела доли других собственников здания, чтобы начать его реставрацию. Согласно охранному обязательству, подписанному 18 марта 2020 года, разработать проектную документацию по реставрации должны в течение 18 месяцев со дня утверждения документа. А провести полную реставрацию в соответствии с проектом — в течение 60 месяцев, пишет СО ОНЛАЙН.