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Самарский драмтеатр взяли под охрану

1 июля 2021 13:23
71
Самарский драмтеатр взяли под охрану

Эта мера распространяется и на прилегающую территорию.

Самарский драмтеатр и прилегающую к нему территорию взяли под охрану. Соответствующий приказ опубликовало областное управление государственной охраны объектов культурного наследия. Согласно документу, охранный статус получили градостроительные характеристики театра: местоположение здания, участвующего в формировании ансамбля застройки и художественного оформления центральной части Самары, включая площадь Чапаева, памятник Чапаеву, бюст Пушкина в Пушкинском сквере. Также взяты под охрану строительные конструкции здания 1888 года постройки, интерьеры в редакции 1967 года.

Напомним, сейчас объект находится на реконструкции, сообщает ТРК Терра.

Теги: драмтеатр охрана

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