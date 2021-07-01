Самарский драмтеатр взяли под охрану

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Эта мера распространяется и на прилегающую территорию.

Самарский драмтеатр и прилегающую к нему территорию взяли под охрану. Соответствующий приказ опубликовало областное управление государственной охраны объектов культурного наследия. Согласно документу, охранный статус получили градостроительные характеристики театра: местоположение здания, участвующего в формировании ансамбля застройки и художественного оформления центральной части Самары, включая площадь Чапаева, памятник Чапаеву, бюст Пушкина в Пушкинском сквере. Также взяты под охрану строительные конструкции здания 1888 года постройки, интерьеры в редакции 1967 года.

Напомним, сейчас объект находится на реконструкции, сообщает ТРК Терра.