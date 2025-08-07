Самарский «белый дом» ждет капремонт

128

В ближайшее время здание правительства Самарской области приведут в порядок. Об этом можно судить из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Представители управления делами губернатора Самарской области и регионального правительства ищут компанию, которая займется капитальным ремонтом. По техническому заданию, работы будут идти на Молодогвардейской, 210. Этот адрес совпадает с местом расположения самарского «белого дома».

Подрядчику предстоит провести в порядок наружные сети, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение. Также специалистам необходимо будет озеленить территорию. Работы планируют закончить до 25 декабря 2025 года. Их оценили в 20,7 миллиона рублей.

Весной 2025 года представители правительства Самарской области тоже объявляли поиск подрядчика для дорогой поставки. В «белый дом» решили поставить стол за 1,39 миллиона рублей. Причем к этому предмету мебели выдвинули большой список требований, пишет 63.ру.