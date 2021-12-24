самарские улицы, ведущие к благоустроенным и украшенным пространствам, привели в порядок на средства дорожного нацпроекта

159

2021 год стремительно приближается к завершению. Областной центр в зимнее время года по-особенному привлекателен – теплый праздничный свет от уличной иллюминации создает неповторимую атмосферу, в том числе благоустроенных общественных пространств. Многие из них для жителей нашего города уже стали излюбленными местами для прогулок и активного отдыха. А благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подходы и подъезды к ним стали удобнее и безопаснее. Это доказывает и общественная оценка.

«При формировании плана ремонтной кампании свою роль играет множество факторов. Среди важнейших – мнение горожан и органов ГИБДД, которые указывают на дороги, наиболее нуждающиеся в ремонте. Также учитывается, находятся ли в непосредственной близости к участкам места притяжения горожан, например, парки или скверы», – рассказал директор МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Объекты приводили в нормативное состояние и комплексно, и «картами» свыше 100 п.м.

Так, участок улицы Аэродромной (в границах улиц Мяги и Промышленности) общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров претерпел изменения благодаря ремонту методом больших «карт». Таким образом, прогулочная зона, появившаяся здесь в прошлом году вместо стихийного рынка, имеет доступные для всех подъезды.

Благодаря ремонту улицы Академика Кузнецова в Красноглинском районе местным жителям и гостям Самары намного удобнее добираться до одной из самых популярных и зрелищных городских территорий – «Вертолетной площадки».

Также любима горожанами и площадь имени В.В. Куйбышева, которая в зимние каникулы становится настоящим культурным центром Самары. Одноименная улица, примыкающая к площади, а также к новой «сказочной» зоне – скверу Аксаковых, в этом году также была отремонтирована. Участок от площади Революции до улицы Некрасовской площадью порядка 9 тысяч квадратных метров дорожные службы охватили работами от борта до борта.

Расположенные в Советском районе парки «Дружбы» и «Победы» в этом году по доброй традиции обзавелись зимним атрибутом – ледовым катком. Попробовать себя в одном из популярных видов спорта горожане смогут, беспрепятственно добравшись до парков по улицам Энтузиастов и проезду 9 Мая. В этом году подрядная организация провела здесь работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в границах «красных линий», значительно улучшив транспортную доступность общественных мест. Отметим также, что вышеуказанный проезд примыкает к муниципальному ДК «Заря», где проводится множество досуговых мероприятий.

Комплексно отремонтированные в границах улиц Скляренко и Ново-Садовой проспект Масленникова, а также улица Луначарского от Автобусного проезда до Ново-Садовой ведут к благоустроенному пространству «Сад баланса» и расположенной возле филиала Третьяковской галереи 16-метровой красавице-елочке, каждая ветка которой подсвечена. На этих объектах ремонтировали не только дорожное полотно, но и тротуары. Также заменили бортовые камни, придорожные плиты, выставили люки смотровых колодцев на проектную отметку, благоустроили газоны и обновили все средства организации дорожного движения.

Одну из основных транспортных магистралей, соединяющая Заводское шоссе, улицу Ново-Садовую и Московское шоссе – проспект Кирова начали обновлять одной из первых (с начала апреля). За сезон выполнен колоссальный объем работ в рамках первого этапа обновления. Таким образом, соответствующая дорожная инфраструктура появилась у площади имени Кирова.

«После ремонта дороги стало очень комфортно передвигаться по проспекту. Все устроено современно, красиво, и самое главное – безопасно. Мы здесь постоянно гуляем с семьей. Несмотря на то, что Дворец культуры пока находится на реставрации, площадь украшена и радует нас своим праздничным светом – здесь много иллюминации», –поделилась впечатлениями председатель ТОС «Металлург-2» Татьяна Мотова.

Не обошли вниманием дорожные службы и отдаленные районы города. Например, в Куйбышевском районе претерпела изменения улица Кишиневская. По 2,5 тысячам квадратных метров автодороги местные жители смогут добраться до сквера Нефтяников и одноименному Дому культуры с украшенной светодиодными элементами площадью.

Отметим, что социальная направленность является приоритетным критерием при выборе дорог, подлежащих ремонту. В частности, в следующем году подрядные организации продолжат подготовку инфраструктуры к проведению Всероссийского фестиваля, посвященного тридцатилетию Российской студенческой весны – завершат обновление улицы Ленинградской и Волжского проспекта.