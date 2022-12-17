Самарские коммунальщики готовятся к работе в условиях мокрого снега и ледяного дождя

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Оперативно и заблаговременно: городские службы благоустройства и коммунальщики готовятся к работе в условиях мокрого снега и ледяного дождя.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС» днем, 18 декабря, ожидается выпадение до 15 мм осадков вкупе с ледяным дождем.

Чтобы встретить «капризы» погоды во всеоружии, уже в субботу Первый заместитель Главы г.о. Самара Владимир Василенко провел установочное совещание. В числе присутствующих – представители внутригородских районов, профильных департаментов, городских служб благоустройства.

Сегодня до 17:00 во внутригородских районах пройдут встречи с МБУ и, конечно, руководством и сотрудниками управляющих организаций, обслуживающих придомовые и дворовые территории, внутриквартальные проезды.

Повышенное внимание поручено уделить обеспечению содержания подъездов к учреждениям с круглосуточным пребыванием людей: больницам, домам ребенка, пансионатам для престарелых, домам ветеранов, станциям Скорой помощи.