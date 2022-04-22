Самарские фонтаны готовят к тестовому пуску 

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Подготовка городских фонтанов сотрудниками муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» проходит в рамках весеннего месячника по благоустройству. Первый этап стартовал еще поздней осенью.



Рабочие проводят ревизию задвижек, запорной арматуры, насосов, двигателей, осуществляют необходимый комплекс ремонтных работ для того, чтобы в новом сезоне фонтаны функционировали бесперебойно.



В этом году специалисты планируют обновить фонтан возле бассейна ЦСК ВВС – приведут в порядок стяжку дна чаши, выполнят обработку арматурных стержней антикоррозийным составом, устроят гидроизоляцию, восстановят облицовку гранитными плитами стен фонтана и мозаичное покрытие дна и стен.



Всего в городе – 48 фонтанов. По доброй традиции в день общегородского субботника специалисты предприятия проведут пробные пуски (помимо фонтанов у ДК «Современник», в парке «Воронежские озера», а также в парке Победы – по техническим причинам).

Фото: администрация Самары