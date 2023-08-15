Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити

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В финал окружного фестиваля стрит-арта «ФормART» вышли 14 работ, посвященные Году педагога и наставника в России под единым брендом «Сила знания».

На сегодняшний день по количеству голосов от своего региона лидируют Республика Мордовия, Самарская и Кировская области (этот показатель рассчитывается относительно численности населения региона). Наибольшее количество голосов от других регионов получили Оренбургская, Самарская и Саратовская области (учитывается абсолютное количество голосов).

Напомним, от Самарской области в голосовании участвует работа Дмитрия Горшкова «Открытие возможностей», работающий под псевдонимом Пирог. Он уже 13 лет занимается граффити и муралами. Для конкурса Дмитрий создал работу «Открытие возможностей» на стене самарской школы № 12 (Красноармейская, 93а). На ней изображен ученый, который, опираясь на имеющиеся знания и опыт наставников, с помощью современных технологий совершает значимое открытие.

Поддержать работу Дмитрия и Самарскую область просто:

1. позвонить по бесплатному номеру телефона 8 (800) 301-50-23;

2. в тоновом режиме указать номер участника – 12.

Параллельно с народным голосованием проходит также экспертная оценка работ: в каждом регионе члены жюри работают независимо друг от друга и выстраивают свой рейтинг. Таким образом, при оценке работ учитывается мнение экспертов так и каждого интересующегося этой тематикой жителя регионов округа и страны.

Увидеть все работы, познакомиться с процессом создания граффити, а также следить за результатами народного голосования можно на официальном сайте Фестиваля formartpfo.ru.

Победители Фестиваля будут объявлены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа в ходе онлайн-трансляции.