Самарская область в 1,5 раза перевыполнила показатель нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по ремонту мостов

170

Самарская область в 2023 году на 65% перевыполнила показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения.

Напомним, темпы модернизации дорожной инфраструктуры Самарской области отметили на федеральном уровне .

Всего в текущем году отремонтировали 22 моста в 9 муниципальных образованиях региона протяженностью 1600 погонных метров, что на 635 метров больше показателя, предусмотренного национальным проектом.

Ремонт большинства искусственных сооружений проводился в составе работ по приведению в нормативное состояние участков автомобильных дорог региона. Так, в ходе капитального ремонта участка автомобильной дороги «Самара – Бугуруслан» - Кинель-Черкассы в селе Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района отремонтировали три искусственных сооружения – мосты через реку Большой Кинель, через пойму реки Большой Кинель и через реку Березовка. Отметим, что мост через реку Большой Кинель стал самым длинным искусственным сооружением, отремонтированным в 2023 году.

Еще три моста привели в порядок в ходе ремонта участка автомобильной дороги «Урал» - Исаклы – Шентала в Шенталинском и Исаклинском районах. Это мосты через реки Кондурча, Эриклей и Большой Суруш.

Благодаря капитальному ремонту участка дороги в селе Красноармейское Красноармейского района привели в нормативное состояние мост через реку Сухая Вязовка, а в ходе ремонта дороги «Самара – Волгоград» - Новокуйбышевск 1 в селе Воскресенка провели ремонт искусственного сооружения через реку Свинуха.

По просьбам жителей в сельском поселении Сухая Вязовка Волжского района отремонтирован мост через реку Чапаевка, расположенный на автомобильной дороге Дубовый Умет – Сухая Вязовка - Рассвет.

«Состояние нашего моста последние несколько лет было печальным. Разрушалось бетонное основание, опоры требовали ремонта. Дорога, на которой находится мост, - наша главная транспортная артерия. Ежедневно по ней ходят дети из села Дубовый Гай в Сухую Вязовку, где расположены детский сад и школа. Также в Сухой Вязовке располагается храм, администрация, по этой дороге люди ездят в Самару. То есть поток и пешеходов, и автомобилистов по мосту очень большой. Мы очень обрадовались, когда в прошлом году перед новым годом начался ремонт моста», - говорит глава сельского поселения Сухая Вязовка Светлана Петрова.

По словам главы поселения, подрядная организация, выполняющая ремонт моста, всегда была на связи с жителями населенных пунктов и прислушивалась к их замечаниям и просьбам. «Мы обращались с просьбой по отсыпке пешеходных дорожек на подъездах к мосту и подрядная организация в этой просьбе нам не отказала. Мы очень довольны проведенными работами и благодарны, что нас услышали», - отмечает Светлана Петрова.

«Очень хорошо, что в национальный проект «Безопасные качественные дороги» включен такой вид работ как ремонт мостов. Своевременное приведение в нормативное состояние искусственных сооружений гарантируют их безопасность и долговечность. Для многих населенных пунктов Самарской области дорога через мост является единственным связующим звеном с региональной и федеральной сетью дорог, и качество мостового сооружения имеет для жителей этих населенных пунктов чрезвычайно важное значение», - отмечает региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

Отметим, что на региональных автомобильных дорогах Самарской области расположено более 460 мостовых сооружений, 70% из них находятся в нормативном состоянии. С 2018 по 2022 годы в регионе отремонтировано свыше 70 мостов.

Модернизация дорожной сети ведется в регионе рекордными темпами. Всего за пять лет было построено и отремонтировано 3215 км дорог. Таких объемов дорожного строительства не было никогда, и этот темп важно поддерживать, подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.