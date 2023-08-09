Самарская область получит дополнительные средства на строительство объектов для детского отдыха

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Самарская область вновь вошла в число субъектов России, отобранных в конкурсе, которые получат федеральное софинансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Накануне Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительного финансирования на создание условий для детского отдыха.



«Мы рассчитываем, что там наши маленькие граждане с большой пользой для себя проведут время, пообщаются со сверстниками, увидят природные красоты, исторические достопримечательности, памятники культуры, которыми богата наша страна. И наберутся здоровья во время такого отдыха», - отметил Михаил Мишустин.



В Самарской области дополнительные средства федерального бюджета будут направлены на создание трех жилых быстровозводимых корпусов (на 52 места каждый) на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег» в Безенчукском районе.



Напомним, что 1 июня этого года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дали старт работе нового корпуса в детском центре военно-патриотического воспитания «Авангард Самара». Это стало возможным благодаря тому, что Самарская область стала пилотной территорией, участвующей в федеральном проекте «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования», инициированного Валентиной Ивановной.



В Самарской области большое внимание уделяется организации детского отдыха. «Главное для нас - это сохранить и приумножить здоровье детей», - неоднократно подчеркивал Глава региона.

Пилотный проект по возведению нового корпуса в детском центре «Авангард Самара» был реализован за 2,5 месяца. После проведенных работ вместительность учреждения выросла до 226 детей в смену. Именно то, что регион в числе первых завершил строительство нового корпуса и получил высокую оценку по итогам реализованного проекта, позволило получить дополнительные средства на строительство еще трех корпусов.



Уже в этом году в одном из новых корпусов планируется провести первую профильную смену для юных жителей губернии.