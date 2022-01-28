Самарская область получила федеральные средства на развитие интеллектуальной транспортной системы

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В 2022-2024 годах региональные власти планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации. Совещание по организации этой работы провел 27 января 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог регионы Иван Пивкин, заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, руководство двух крупнейших муниципалитетов.

Финансирование создания интеллектуальной транспортной системы осуществляется за счет средств федерального бюджета.

«Перед нами стоит серьезная задача по внедрению интеллектуальной транспортной системы на территории Самарской области. Этот проект предполагает большое количество мероприятий, активное участие муниципалитетов. Наш регион получил самую большую поддержку из федерального бюджета в связи с тем, что у нас находится самая большая в стране нестоличная Самарско-Тольяттинская агломерация. На период с 2022 по 2024 годы это 1,690 миллиарда рублей. За три ближайших года нам нужно четко, грамотно и, главное, эффективно построить интеллектуальную систему по управлению дорожным движением в Самаре и Тольятти», - подчеркнул председатель областного Правительства.

В минувшем году по итогам проведения процедуры электронных торгов был определен исполнитель работ - ПАО «Ростелеком». В рамках реализации проекта дополнительное оснащение получит подсистема пополосного управления: будет установлено 12 новых дорожных контроллеров, а также подсистема метеомониторинга (5 метеостанций), для удобства участников дорожного движения будут установлены динамические информационные табло и знаки переменной информации с актуальными сведениями о погоде и обстановке на дорогах. Всего установят 18 таких постов, в том числе четыре в Самаре.

Решено дооснастить подсистему светофорного управления – появятся 240 дорожных контроллеров, в том числе 181 в Самаре и 38 в Тольятти.

Будут проведены работы по созданию подсистем директивного и косвенного управления транспортными потоками, центра обработки данных, центра диспетчеризации, мониторинга и управления, подсистемы мониторинга параметров транспортного потока (385 постов мониторинга, в том числе 276 в Самаре и 69 в Тольятти).

Участники совещания обсудили вопросы технических требований к помещениям в Самаре и Тольятти, где будут располагаться Центры обработки данных, условия процедуры приемки работ, выполненных в рамках создания интеллектуальной транспортной системы, передачи оборудования, установленного на улично-дорожной сети Самары и Тольятти, в ведение муниципалитетов, и его дальнейшее техническое обслуживание, набор, обучение и повышение квалификации сотрудников для работы в центрах обработки данных, центрах диспетчеризации, мониторинга и управления. Решено также проработать вопрос о переносе воздушных кабельных линий, размещенных на улично-дорожной сети, в подземные кабель-каналы.

«Развитие интеллектуальной системы автоматизированного управления дорожным движением поможет бороться с пробками, оптимизировать транспортные потоки. Появятся новые возможности для совершенствования диспетчеризации общественного транспорта», - отметил Виктор Кудряшов.

На совещании решили создать рабочую группу по внедрению интеллектуальной транспортной системы, в состав которой войдут представители министерства транспорта и автомобильных дорог, администрации Самары, Тольятти, министерства имущественных отношений, государственной инспекции финансового контроля Самарской области, департамента информационных технологий и связи, управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.