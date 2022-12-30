Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников

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Зимний город освещают тысячи огоньков, красочная иллюминация и арт-объекты. Такая атмосфера даже в душе взрослого человека зарождает веру в чудеса и волшебство, наполняет радостью.

Праздничная атмосфера царит не только на главных площадках Самары - скверах, парках, общественных пространствах. Учреждения, организации и предприятия города зажгли сказочную иллюминацию на фасадах, украсили прилегающую территорию.



Новогодние локации - это еще возможность устроить волшебную фотосессию в любом районе города! Многие предприниматели позаботились в этом году о создании новогодних фотозон.

Напомним, что в декабре во внутригородских районах завершаются конкурсы на лучшее новогоднее и рождественское оформление многоквартирных домов, помещений и фасадов зданий учреждений и предприятий города.



