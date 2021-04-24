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Самара приняла участие во Всероссийском субботнике

24 апреля 2021 14:54
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Наводили порядок в сквере Речников в Куйбышевском районе, который был благоустроен в 2020 году.

Так, активисты вышли в сквер по улицы Авроры, который появился на месте стихийного рынка. За преображение этой территории проголосовали более 13 тысяч человек. Благодаря активности жителей здесь появился сквер с фонтаном, спортивными тренажёрами, зонами для отдыха и прогулок.

Также наводили порядок в сквере Речников в Куйбышевском районе, который был благоустроен в 2020 году. Теперь здесь зоны отдыха, тематические МАФы, детские горки в форме кита, подводной лодки и маяка, батуты, мультиплощадка для игровых видов спорта.

После благоустройства сквер Овчарова (поселок Прибрежный) стал одним из любимых мест отдыха местных жителей. В сквер появились новые пешеходные дорожки и лавочки, современная детская игровая площадка с безопасным покрытием, построена хоккейная калда, спортивная и волейбольно-баскетбольная площадки. Сегодня здесь также прошёл субботник.

Всероссийский субботник также прошёл и на других пространствах, благоустроенных в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Отметим, что именно жители формируют первоочередной список общественных пространств к преображению. От активности каждого зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в конечном результате. Онлайн-голосование за территории будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

Теги: Самара субботник уборка

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