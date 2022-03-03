Самара получит еще 900 млн рублей на завершение реставрации фабрики-кухни

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На завершение реставрации фабрики-кухни в Самаре направят 900 млн рублей. Ранее туда было привлечено 1,6 млрд рублей. Об этом стало известно во время визита депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна на объект.

Сейчас в здании в форме серпа и молота подключают инженерные системы, отопление и вентиляцию. Параллельно идет закупка оборудования по свету и айти-составляющей. Все идет по графику, отставаний нет.

— Договорились, что работы будут вестись блоково: закончили одно крыло, сразу же сдают его Третьяковке и начинают обживать. Потом работы начинаются в следующем отсеке и так далее, — рассказал Александр Хинштейн.

Реставрацию памятника архитектуры планируется завершить в ноябре 2022 года. Сразу после этого там должен заработать филиал Третьяковской галереи.

Напомним, здание фабрики-кухни передано в госсобственность. Все работы там проводятся на средства из федеральной казны. А вот благоустройство территории и создание Сада баланса провели за счет местных бюджетов. В скором времени рядом с памятником архитектуры появится музейный квартал. Он объединит Третьяковку, «Самару Космическую» и планетарий, пишет Самара-КП.